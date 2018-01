पुणेः पेशवा पर अंग्रेज-दलितों की जीत का जश्न मनाने पर जातीय हिंसा से तनाव, जांच के आदेश

भीमा-कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर एक जनवरी को पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर पुणे-अहमदनगर हाइवे पर पेरने फाटा के पास ड़की हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। राज्य सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए है।

भीमा कोरेगांव में दलित संगठनों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना पर अंग्रेजों की जीत का शौर्य दिवस मनाया था। इस दौरान भड़की हिंसा में 25 से अधिक गाड़ियां जला दी गईं और 50 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई।

Maharashtra: Violence between two groups during an event to mark 200 years of the Bhima Koregaon battle near Pune yesterday, vehicles set on fire pic.twitter.com/5RpITAK4qB — ANI (@ANI) January 2, 2018

सीएम फड़णवीस ने कहा कि सालगिरह के मौके पर करीब तीन लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस की छह कंपनियां तैनात की गई थी। लेकिन, कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ा है। फड़णवीस ने कहा कि इस तरह की हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने मृतक के परिवारवालों को दस लाख रूपये मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है।

Request will be made to SC for judicial inquiry in Koregaon violence matter and CID inquiry will also be conducted on the death of the youth. 10 lakh compensation for victim's kin: Maharashtra CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/UdtDuYcQwN — ANI (@ANI) January 2, 2018

स्कूल-कॉलेज बंद

इस हिंसा के बाद कई इलाकों में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को बंद रखने का ऐलान किया गया है। उधर, भीमा-गांव हिंसा की दलित नेता और केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम से बात की है। अठावले ने कहा कि उन्होंने सीएम से जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो।

Spoke to Maharashtra CM, demand that this matter should be inquired; action must be taken against the culprits so that such incidents don't recur: Union Minister Ramdas Athawale on violence between two groups during an event to mark 200 years of Bhima Koregaon battle near Pune pic.twitter.com/IFUTj752wr — ANI (@ANI) January 2, 2018

भीमा-कोरेगांव की लड़ाई का क्या है इतिहास

दरअसल, भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पुणे स्थित कोरेगांव में भीमा नदी के पास महार और पेशवा सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। इसमें अंग्रेजों ने पेशवा द्वितीय के खिलाफ लड़ाई जीती थी। इस लड़ाई में सैनिकों के साथ कुछ महार भी शामिल थे। महार सैनिकों को उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में भीमा कोरेगांव में स्मारक भी बनवाया, जिन पर महारों के नाम लिखे गए। इसके बाद से पिछले कई दशकों से भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई का महाराष्ट्र के दलित जश्न मनाते आ रहे हैं।

