अभूतपूर्व : संसद के द्वार पर ही पक्ष-विपक्ष में टकराव

नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर टकराव बढ़ता जा रहा है। संसद में विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए सांसद आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने ‘इस्तीफा दो’ के नारे लगाए, जबकि एनडीए सांसदों ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।

नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर टकराव बढ़ता जा रहा है। संसद में सरकार जहां विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है वहीं, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है। लेकिन गुरुवार को संसद भवन परिसर में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद एक-दूसरे का विरोध करते हुए आमने-सामने आ गए। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिससे वहां टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। संसद का मानसून सत्र शुरु होने के बाद लगातार इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर में मकर द्वार के पास प्रदर्शन करते रहे हैं। गुरुवार को भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन तय था, पर उसी वक्त भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसद भी वहां पहुंच गए। दोनों ने एक-दूसरे सामने और खिलाफ प्रदर्शन किया。

विपक्ष का प्रदर्शन विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ‘इस्तीफा दो, इस्तीफा दो’ के नारे लगाए। वहीं, एनडीए सांसदों ने वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे लगाकर जवाब दिया। एनडीए सांसद पीएम निवास पर कांग्रेस के धरने का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नारेबाजी करते हुए सत्तापक्ष के सांसदों के करीब पहुंच गईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में नहीं भिड़ जाएं, इसके लिए सुरक्षाकर्मी दोनों के बीच में खड़े रहे।

नेताओं की भूमिका ये नेता शामिल रहे :

एनडीए सांसदों के प्रदर्शन में जहां अनुराग ठाकुर, दिलीप सैकिया और तरुण चुघ सहित घटकदलों के अन्य नेता शामिल हुए। वहीं, विपक्ष के प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी(एसपी) सुप्रिया सुले और प्रियंका गांधी सहित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हिस्सा लिया।

राहुल का इंटरवेशन दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी जब मकर द्वार के पास पहुंचे, तो उन्होंने पहले एनडीए सांसदों से हाथ मिलाते हुए उन्हें और जोर से नारे लगाने की हिदायत दी। इसके बाद वह इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने पेपर चोरी के साथ चंदा चोरी के भी नारे लगाए। संसद भवन के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर इस प्रकार का प्रदर्शन अभूतपूर्व था। इस संकेत भी साफ हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक रहेगा और सत्ता पक्ष भी उसी आक्रामकता से उसका जवाब देगा।