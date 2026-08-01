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मधेश में दूसरे दिन भी उबाल, जनकपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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जनकपुरधाम में कांवरिये की हत्या के बाद शुक्रवार को मधेश क्षेत्र में तनाव बना रहा। यहां अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है, फिर भी विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान खरीदने के लिए कुछ समय के लिए ढील दी गई थी।

मधेश में दूसरे दिन भी उबाल, जनकपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी

जनकपुरधाम। कांवरिये की हत्या के बाद नेपाल के मधेश क्षेत्र में शुक्रवार को भी तनाव बना रहा। जनकपुरधाम में गुरुवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन धनुषा ने उपमहानगरपालिका क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर रखा है। इसके बावजूद मधेश के विभिन्न शहरों और ग्रामीण इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन अब शहरों से निकलकर गांवों तक फैल गया है। जानकारी के अनुसार जलेश्वर, गौशाला, बद्रीवास, सबैला, मलंगवा, गौर समेत कई शहरों में विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण इन स्थानों पर किसी बड़ी हिंसक झड़प की सूचना नहीं है। हालांकि इनरवा, विराटनगर, गोलबाजार, लहान और वीरगंज में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं, जबकि हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है।

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प्राइम मिनिस्टर की अपील

गुरुवार रात नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राष्ट्र के नाम संबोधन कर लोगों से शांति, सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उनका चार मिनट का संबोधन मैथिली भाषा में था। वहीं गृहमंत्री सुदन गुरूंग ने प्रभावित क्षेत्रों इनरवा और देवानगंज का दौरा किया। उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख नेपाली रुपये सहायता, शहीद का दर्जा तथा घायलों के समुचित इलाज की घोषणा की। साथ ही अवैध मदरसों और मस्जिदों की जांच तथा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

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कर्फ्यू में ढील

सुबह में दो घंटे के लिए दी गयी कर्फ्यू में ढील: स्थिति को देखते हुए जनकपुरधाम, गोलबाजार और सिरहा में सुबह 6 से 8 बजे तक कर्फ्यू में सीमित ढील दी गई, ताकि लोग दूध, सब्जी और आवश्यक सामान खरीद सकें। एंबुलेंस, मीडिया वाहन और दवा दुकानों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। प्रदर्शन के दौरान अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई वाहनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। जनकपुरधाम में शांति बहाली के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई समुदाय के धर्मगुरुओं ने भाग लेकर सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

आधारभूत प्रश्न

जनकपुरधाम में क्या स्थिति है?
जनकपुरधाम में कांवरिये की हत्या के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
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