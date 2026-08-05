विधान परिषद- पेपर लीक मुद्दे पर सपा का विधान परिषद में हंगामा, सदन से बहिर्गमन किया
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में पेपर लीक मुद्दे पर भाजपा और सपा सदस्यों के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई। सपा ने आरोप लगाया कि पूरा सिस्टम लीक हो चुका है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सपा शासन में परीक्षाओं की खामियां गिनाईं। नाराज सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में पेपर लीक के मुद्दे पर बुधवार को भाजपा और सपा सदस्यों में तीखी नोंक-झोंक हुई। सपा ने आरोप लगाया कि यह मामला सिर्फ कुछ पेपर लीक का नहीं। भाजपा ने पूरा सिस्टम ही लीक कर दिया है। जवाब में नेता सदन की भूमिका निभा रहे श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सपा शासन में प्रतियोगी परीक्षाओं की खामियां गिनाईं और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री चलती थी। सरकार के जवाब से नाराज सपा सदस्यों ने पहले नारेबाजी की तत्पश्चात सदन से बहिर्गमन कर गए。
पेपर लीक मुद्दा
विधान परिषद में बुधवार को शून्यकाल में सपा सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत पेपर लीक का मुद्दा उठाया। सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि नौ साल में 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि पेपर लीक ने युवाओं का विश्वास तोड़ा है। कोई आवाज उठाता है तो उसे लाठियां मिलती हैं। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है तो फिर अंग्रेजों वाली व्यवस्था क्यों? गोलियां चलवाई जा रही हैं।
भाजपा का उत्तर
जवाब में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज सपा परीक्षाओं की बात कर रही है जबकि इनका दोहरा चरित्र सबके सामने है। इन्होंने जो विरासत हमें दी है, हम उसमें ही सुधार करने में लगे हैं। सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे सुधार के कार्यक्रम दुनिया में नजीर बन रहे हैं। सपा कार्यकाल में तो फर्जी डिग्री बांटने की फैक्ट्री चलती थी। इस पर सपा सदस्यों ने आपत्ति उठाई कि और कहा कि मंत्री के पास कोई उत्तर नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें