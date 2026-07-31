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विराटनगर में उबाल, सीडीओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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फारबिसगंज, निज संवाददाता। सुनसरी जिले के देवानगंज गोलीकांड में पुलिस की गोली से घायल

विराटनगर में उबाल, सीडीओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन

फारबिसगंज, निज संवाददाता। सुनसरी जिले के देवानगंज गोलीकांड में पुलिस की गोली से घायल एक और युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद पूरे कोशी प्रदेश में आक्रोश और तनाव और गहरा गया है। गुरुवार को विराटनगर स्थित मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय के बाहर विभिन्न संगठनों एवं स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, न्यायिक जांच तथा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सीडीओ कार्यालय और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। उधर देवानगंज गोलीकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है।

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मोरंग पुलिस के सूचना अधिकारी एवं डीएसपी मकेन्द्र कुमार मिश्र ने पुष्टि करते हुए बताया कि सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका-3 निवासी 22 वर्षीय जयप्रकाश मेहता की गुरुवार दोपहर उपचार के दौरान मौत हो गई। चिकित्सकों ने बीते सोमवार को उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही। गुरुवार को उसने अंतिम सांस ली। शव को अस्पताल में रखकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जयप्रकाश की मौत के बाद देवानगंज और आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं, मृतकों की संख्या बढ़ने से लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है तथा प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई है।

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