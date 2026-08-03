सिंहद्वार पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक
हरिद्वार के सिंहद्वार क्षेत्र में कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। कांवड़िए हाईवे पर चलने के लिए अड़े रहे, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के लिए उन्हें निर्धारित मार्ग से जाने की सलाह दी। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने समझदारी से काम लिया।
हरिद्वार। सिंहद्वार क्षेत्र में सोमवार को कुछ कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान कांवड़िए हाईवे पर चलने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए कांवड़ियों को निर्धारित मार्ग से जाने के लिए समझाने का प्रयास किया। लेकिन कांवड़िए पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। मौके पर पुलिस के रोकने के बावजूद कई कांवड़िए हाईवे की तरफ बढ़ गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सूझबूझ के साथ स्थिति को संभालते हुए, अन्य कांवड़ियों को निर्धारित मार्ग से रवाना किया। .....
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