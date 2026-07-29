मनकठा स्टेशन पर रुकेगी जनसेवा एक्सप्रेस
बरौनी में श्रावणी मेला के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए मनकठा स्टेशन पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। इसमें भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा और हावड़ा काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस शामिल हैं।
बरौनी। रेल प्रशासन ने श्रावणी मेला के दौरान रेल यात्रियों के सुविधा के लिए मनकठा स्टेशन पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है।इसमें बरौनी होकर जाने वाली भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा व हावड़ा काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस भी शामिल है।
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