टाटा-गोड्डा एक्सप्रेस कतरास व चंद्रपुरा में भी रुकेगी
धनबाद में श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 18185 टाटानगर-गोड्डा एक्सप्रेस को चंद्रपुरा और कतरासगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह ठहराव 17 से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगा, जिसमें चंद्रपुरा में शाम 6.03 बजे और कतरासगढ़ में शाम 6.36 बजे पहुंचने का समय तय किया गया है।
धनबाद। श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 18185 टाटानगर-गोड्डा एक्सप्रेस का चंद्रपुरा और कतरासगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। 17 से 28 अगस्त तक ठहराव दिया गया है। टाटानगर-गोड्डा एक्सप्रेस शाम 6.03 बजे चंद्रपुरा और शाम 6.36 बजे कतरासगढ़ पहुंचेगी। दोनों स्टेशनों पर दो-दो मिनट का ठहराव दिया गया है। हालांकि वापसी में गोड्डा-टाटानगर एक्सप्रेस कतरासगढ़ और चंद्रपुरा में नहीं रुकेगी।
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