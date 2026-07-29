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कांवड़ यात्री : गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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बिजौली स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रवेश प्वाइंट पर अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई है। यह कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। पुलिस ने भारी वाहनों के लिए बैरिकेडिंग भी की है और थाना प्रभारी ने इस चौकी की स्थापना की पुष्टि की है।

कांवड़ यात्री : गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजौली स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे एंट्री प्वाइंट पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई। गंगा एक्सप्रेस-वे हापुड़ की जाने वाले वाहनों को गांव टियाला होते हुए हापुड़ की जा सकेंगे। कांवड़ियों की यात्रा सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए बिजौली गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रवेश प्वाइंट पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित कर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं पुलिस ने एक तरफ गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों के आवागमन के लिए बैरिकेडिंग की गई है। थाना प्रभारी समय पाल अत्री ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की गई है।

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गंगा एक्सप्रेस-वे हापुड़ की जाने वाले वाहनों को गांव टियाला होते हुए हापुड़ की जा सकेंगे।

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