कांवड़ यात्री : गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद
बिजौली स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रवेश प्वाइंट पर अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई है। यह कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। पुलिस ने भारी वाहनों के लिए बैरिकेडिंग भी की है और थाना प्रभारी ने इस चौकी की स्थापना की पुष्टि की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजौली स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे एंट्री प्वाइंट पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश अस्थाई पुलिस चौकी बनाई गई। गंगा एक्सप्रेस-वे हापुड़ की जाने वाले वाहनों को गांव टियाला होते हुए हापुड़ की जा सकेंगे। कांवड़ियों की यात्रा सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए बिजौली गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रवेश प्वाइंट पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित कर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं पुलिस ने एक तरफ गंगा एक्सप्रेस-वे पर भारी वाहनों के आवागमन के लिए बैरिकेडिंग की गई है। थाना प्रभारी समय पाल अत्री ने बताया कि अधिकारियों के आदेश पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की गई है।
गंगा एक्सप्रेस-वे हापुड़ की जाने वाले वाहनों को गांव टियाला होते हुए हापुड़ की जा सकेंगे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें