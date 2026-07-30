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श्रावणी मेला में संचालित हो रहे 14 अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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एक केंद्र को मिले तीन डॉक्टर, सभी केंद्रों पर 42 की तैनाती तीन शिफ्ट

श्रावणी मेला में संचालित हो रहे 14 अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र

भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेला में एक माह के दौरान सुल्तानगंज से लाखों कांवरिया गंगानदी में जलभर देवघर की ओर पैदल रवाना होंगे। कांवरियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भागलपुर जिले में पड़ने वाले कांवरिया पथ व गंगाघाट पर 14 अस्थाई चिकित्सा केंद्र संचालित किया जा रहा है। यहां इलाज कराने के लिए कांवरिया पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन डॉ. अशोक प्रसाद के अनुसार सभी केंद्र एक माह तक 24 घंटे संचालित रहेंगे। अस्थाई स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन नमामि गंगे घाट, पुरानी सीढ़ी घाट, अपर रोड में महिला अस्पताल, कृष्णगढ़, शिवनंदनपुर, नारदपुल के पास कच्ची सड़क अंडरपास के निकट, असियाचक, रामपुर कमरांय, धांली बेलारी उच्च विद्यालय, धांधी बेलारी-2, गायत्री मंदिर कच्ची मार्ग, तेघड़ा पार, एपीएचसी तिलकपुर और उच्च विद्यालय तिलकपुर में हो रहा है।

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सिविल सर्जन के अनुसार अस्थाई स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना तीन शिफ्ट में अलग-अलग चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। हर केंद्र पर तीन-तीन चिकित्सक समेत कुल 14 केंद्र के लिए 42 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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