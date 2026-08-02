कांवड़ियों की सुविधा को गागन नदी पर बनाया अस्थाई पुल
कांवड़ यात्रा के लिए गागन नदी पर अस्थाई लोहे का पुल तैयार हो गया है। यह पुल श्रद्धालुओं को गंगा जल भरने में सहायता करेगा। निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाई है। यातायात पुलिस ने पुल की मजबूती का निरीक्षण किया।
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शुरू रूट डायवर्जन के साथ गागन नदी पर अस्थाई पुल भी तैयार हो गया है। इस पुल से गंगा जल भरने गढ़मुक्तेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। लोहे के इस पुल को बाइकर्स और पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। रविवार को दिनभर पुल को जोड़ने वाली कच्ची सड़क का निर्माण पूरा किया गया। दिल्ली दिशा की ओर अप्रोच मार्ग पर ईंट की सोलिंग पूरी की गई। सेतु निगम की ओर से इस पुल को तैयार किया गया है। निर्माण एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि नदी की धारा को देखते हुए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाई है।
लोहे के पुल का फर्श सीमेंट से तैयार किया गया है। उधर, सेतु निगम की टीम दिन भर मौके पर मौजूद रही। महाराजा अग्रसेन-सूरसेन चौक से दिल्ली दिशा की ओर जाने वाले रास्ते को बरसात के मौसम में भी सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय किए हैं। यातायात पुलिस की टीम ने अस्थाई पुल की मजबूती को लेकर निर्माण एजेंसी से विस्तार से बात की। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बीते दिनों पुल निर्माण का निरीक्षण किया था।
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