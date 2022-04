अप्रैल में कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान, लू का प्रकोप बढ़ेगा और बारिश का भी है अनुमान: IMD

मौसम विभाग ने कहा कि अगले चार और पांच दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिमी, मध्य-पश्चिमी भारत में लू चलने का अनुमान जताया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत में लू को प्रकोप बढ़ेगा।

पीटीआई,नई दिल्ली Niteesh Kumar Fri, 01 Apr 2022 07:00 AM

