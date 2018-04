तेलंगाना:इस होमगार्ड की इंसानियत को लोग ट्विटर पर कर रहे सलाम

सोमवार को जब सोशल मीडिया एससी/एसटी एक्ट को लेकर दलितों द्वारा किए गए भारत बंद की हिंसक तस्वीरों और खबरों से पटा पड़ा था, उसमें दिल को सुकून देने वाली एक तस्वीर ट्विटर पर लोगों की वाहवाही बटोर रही थी। इस तस्वीर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दरियादिली देखकर लोग खुद को शाबाशी देने से नहीं रोक पा रहे हैं। इस तस्वीर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी बेघर महिला को अपने हाथों से खाना खिला रहा है।

तेलंगाना डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षा भार्गवी ने यह ​तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'कुक्कतपल्ली ट्रैफिक पुलिस के होमगार्ड बी गोपाल की बेघर महिला को खाना खिलाते हुए इस तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया।' एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के मुताबिक वह महिला तीन दिन से एक टी स्टाल के बगल में बैठी हुई थी। पूछने पर पता चला कि उसके बेटे उसे छोड़कर चले गए। हामगार्ड बी गोपाल ने बताया कि उन्होंने महिला को चाय पिलाया और खाना खाने के लिए दिया, मगर महिला अपने हाथों से खा नहीं पा रही थी तो उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया।

This gesture of Kukatpally traffic PS Home Guard B.Gopal (1275) towards a homeless woman by feeding her at JNTU shakes the heart @cpcybd @cyberabadpolice @TelanganaDGP @TelanganaCMO pic.twitter.com/tL7VO7Vt5J — Harsha Bhargavi (@pandiribhargavi) April 1, 2018

Good Job 👏👏 keep it up. — CP Cyberabad (@cpcybd) April 1, 2018

This is called change, not only friendly police , also called social responsibility 🙏🙏 — Satya (@SatyaRajulapudi) April 1, 2018