महिलाओं की रक्षा करेंगी ये स्मार्ट चूड़ियां, हाथ लगाते ही लगेगा जोर का झटका

महिलाओं के चूड़ियां पहनने को अक्सर उनकी कमजोरी की निशानी माना जाता है। इससे जुड़ी कुछ कहावतें आपने भी जरूर सुनी होंगी। मगर अब यही चूड़ियां उनकी रक्षा भी करेंगी। तेलंगाना के हैदराबाद के एक शख्स ने ऐसी स्मार्ट चूड़ियां बनाई हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करेंगी। यह महिला के परिजनों को उनकी लोकेशन की जानकारी देंगी और किसी अप्रिय परिस्थिति में फंसे होने पर पुलिस को सूचित भी करेंगी।

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाली इन चूड़ियों को 23 साल के गादी हरीश और उनके मित्र साई तेजा ने बनाया है। इन चूड़ियों से करंट निकलता है और मुश्किल में फंसने पर यह महिला के परिजनों को उनकी लाइव लोकेशन और चेतावनी के संदेश भेजेंगी।

हरीश ने बताया कि उपकरण सेल्फ सेक्योरिटी बैंगल फॉर वुमेन को एक्टिवेट करना बेहद आसान है। महिलाएं जब अपना हाथ एक खास एंगल में घुमाएंगी तो यह एक्टिवेट हो जाएगी। महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश करने पर चूड़ियों से बिजला का झटका लगेगा और उसकी समय उनकी लाइव लोकेशन और एलर्ट परिजनों आरै नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा।

हरीश ने बताया कि यह उपकरण बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों से बिलकुल अलग है। हमने इसे महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए डिजाइन किया है। इसका मकसद हर परिस्थित में महिलाओं तक मदद पहुंचाना है।

हरीश ने इन चूड़ियों का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है और अब वह सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं, ताकि वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो मुहिम शुरू की है उसे पूरा कर सकें।

Gadi Harish,a man from Hyderabad claims that he has developed a bangle to enhance women security.He says,"If someone attacks the woman wearing the bangle she'll have to tilt her hand in a certain angle which will automatically activate the device&give electric shock to attacker." pic.twitter.com/NVxW7ydqpE