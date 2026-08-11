आंखों की सर्जरी में लापरवाही के शिकार लोगों को मुआवजे का आदेश
तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान लापरवाही के कारण आंखों की रोशनी गंवाने वाले 18 लोगों को मुआवजे की सिफारिश की है। मामले में निजी अस्पताल की लापरवाही और गंभीर आंखों के संक्रमण का सामना करना पड़ा। आयोग ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है।
हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान लापरवाही और असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं के कारण आंखों की रोशनी गंवाने वाले 18 लोगों के लिए मुआवजे की सिफारिश की है। मामला सितंबर 2018 में हनुमाकोंडा शहर के एक निजी अस्पताल का है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट, मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के बयान की विस्तृत जांच की। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति शमीम अख्तर ने 30 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि पीड़ितों को ‘एंटरोबैक्टर क्लोएकी’ नामक गंभीर आंखों के संक्रमण का सामना करना पड़ा। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई।
उन्हें लंबे समय तक इलाज कराना पड़ा और गंभीर शारीरिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। आयोग ने माना कि इस तरह की लापरवाही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।
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