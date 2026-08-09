मार्कण्डेय महादेव मंदिर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल
तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने चिरईगांव में मार्कण्डेय महादेव मंदिर में सपरिवार पूजा-पाठ किया। उन्होंने जलाभिषेक कर लोकमंगल की कामना की। मंदिर में कड़ी सुरक्षा थी और भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं। राज्यपाल ने काशी आने को सौभाग्य बताया और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया।
चिरईगांव, संवाद। तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने शनिवार को यहां मार्कण्डेय महादेव मंदिर में सपरिवार दर्शन-पूजन किया। उन्होंने विधि-विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक कर लोकमंगल की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मुख्य द्वार बंद होने से भक्तों और कांवरियों की लंबी कतार लग गई। इससे पहले उमरहां बाजार में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर सिंह ‘पप्पू’ ने तेलंगाना के राज्यपाल का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने हर-हर महादेव का उद्घोष किया। राज्यपाल ने कहा कि सावन में काशी आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी को तीन लोकों से न्यारी बताया।
स्वागत करने वालों में ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, धर्मेंद्र सिंह, मंगरू राजभर, मुन्ना सिंह, श्यामा यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।
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