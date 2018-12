Telangana Election Results 2018 LIVE: पहला रुझान आया सामने, मतगणना जारी

तेलंगाना विधानसभा चुनाव (Telangana election 2018 या फिर Telangana vidhan sabha chunav result 2018) की 119 सीटों के लिए नतीजों का ऐलान आज (मंगलवार) हो रहा है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना (Telangana) में मंगलवार को होने वाली मतगणना के लिए राज्य के सभी 31 जिलों में 43 मतगणना केन्द्र स्थापित किये हैं और वहां सुरक्षा सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिये गये हैं। राज्य में सात दिसंबर को मतदान हुआ था। राज्य में विधानसभा की 119 सीटों पर मतदान होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये और मतगणना केन्द्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा कवच बनाये गये हैं। मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है। 135 महिला और एक किन्नर सहित 1821 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं जिनके भाग्य का पिटारा आज खुलेगा।

8:16 AM: पहला रुझान सामने आ गया है, जिसमें कांग्रेस एक सीट पर आगे हुई है।

8:10 AM: शुक्रवार को आए एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना मेें के. चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।

8:08 AM: AIMIM चीफ ओवैसी ने नतीजों से ठीक एक दिन पहले यानि कल तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात से पहले ट्वीट कर कहा था कि टीआरएस अकेले दम पर चुनाव जीतेगा।

#WATCH Hyderabad: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi arrives at the CM residence to meet caretaker Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao. pic.twitter.com/HSnOyX4NAs