Telangana Election Results 2018: कांग्रेस ने EVM में छेड़छाड़ होने की दी शिकायत, TRS ने बताया झूठा आरोप

Telangana Election Results 2018: तेलंगाना कांग्रेस ने TRS पर EVM के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रजत कुमार को लिखित शिकायत दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि, उन्हें संदेह है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। हम मांग करते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी पेपर ट्रेल्स की 100 प्रतिशत गिनती की जानी चाहिए।

K Kavitha, TRS MP: The losing party always says the EVMs have been tampered with, this is absolutely false. Even the CEC in a press meeting yesterday said that it is not possible to tamper EVMs. People have given victory to TRS, what Congress is claiming is false. pic.twitter.com/tKsvrVdZ0u