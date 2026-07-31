थैलेसीमिया, सिकल सेल के मरीजों को पेंशन मिलेगी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को सरकारी पेंशन देने की घोषणा की। अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान करने और राहत मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अन्य समूहों जैसे विधवाओं और बुनकरों के लिए भी पेंशन योजना लागू करने का निर्देश दिया।
हैदराबाद,एजेंसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि राज्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को सरकारी पेंशन दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और राहत मंजूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को पहचान किए गए लाभार्थियों के लिए 15 अगस्त से पेंशन देने के साथ राज्य में विधवा, जीवनसाथी के बिना रह रही महिलाओं, बुनकरों और ताड़ी निकालने वालों को भी योजना के अनुसार पेंशन देने का निर्देश दिया है।
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