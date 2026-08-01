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राष्ट्रमंडल खेल : शंकर चार दिन पहले जहां घुटनों के बल आंसू बहा रहे थे वहीं रचा इतिहास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में डेकाथलॉन में कांसा पदक जीतकर इतिहास रच दिया, वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। घुटने की चोट के कारण ऊंची कूद से हटने के बाद भी उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया जो उनके लिए सपने जैसा है।

राष्ट्रमंडल खेल : शंकर चार दिन पहले जहां घुटनों के बल आंसू बहा रहे थे वहीं रचा इतिहास

शोल्डर : मिसाल : तेजस्विन ने डेकाथलान में कांसा जीत कर दिया कमाल, इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, कुछ दिन पहले घुटने की चोट के कारण ऊंची कूद से हटाना पड़ा था ग्लास्गो, एजेंसी। तेजस्विन शंकर चार दिन पहले स्टेडियम के एक कोने में घुटनों के बल बैठे आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऊंची कूद स्पर्धा में पहले ही प्रयास के बाद घुटने की पुरानी चोट फिर उभर आई थी। ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रमंडल खेलों में उनका अभियान शुरू होने से पहले ही किसी बुरे सपने में बदल गया। हालांकि शुक्रवार शाम उसी स्टेडियम में उनके गले में डेकाथलॉन के कांस्य पदक की चमक भी सोने से कम नहीं थी。

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खुद को फिर से खड़ा करना

कुछ ही दिनों में निराशा से अविश्वास और फिर ऐतिहासिक सफलता तक का यह सफर उनके चेहरे की मुस्कान में साफ झलक रहा था। डेकाथलॉन में राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने 27 वर्षीय तेजस्विन ने मिक्स्ड जोन में प्रवेश करते हुए मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, आज मैं नहीं रोऊंगा। वह ऊंची कूद में भी पदक जीतने के इरादे से ग्लास्गो पहुंचे थे। चार वर्ष पहले उन्होंने इसी स्पर्धा में भारत के लिए पहला राष्ट्रमंडल पदक जीतकर इतिहास रचा था। पर इस बार पहले ही प्रयास के बाद पुरानी चोट ने उन्हें बाहर कर दिया। उस समय उनकी आंखों से निकले आंसू दर्द से ज्यादा हार मान लेने की भावना के थे।

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एक सपने जैसा अनुभव

यह सपने जैसा : उन्होंने कहा, मैं अगर उस समय अकेला होता, तो शायद सब कुछ छोड़ देता। जब मैं वहां रो रहा था, तब मुझे लग रहा था कि एक साल बर्बाद हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल खत्म हो गए, शायद एशियाई खेल भी हाथ से निकल जाएंगे। मैं पूरी तरह नकारात्मक सोच में डूब गया था। दो दिन में भावनाएं किस तरह बदल सकती हैं, मैंने खुद महसूस किया। आज मेरे गले में पदक है। मेरे पास इसे शब्दों में बयां करने के लिए कुछ नहीं है। यह किसी सपने जैसा लगता है।

स्पर्धाओं में विविधता

ये दिल मांगे मोर : जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऊंची कूद के साथ डेकाथलॉन में भी हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ''ये दिल मांगे मोर... मुझे और करना है। ऊंची कूद अच्छी है, लेकिन अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो क्यों नहीं? मेरा मानना है कि जब खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, तो रुकना क्यों?

सहयोग की शक्ति

मुरली ने दिया सहारा : तेजस्विन ने कहा, ऊंची कूद के बाद जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, तब मेरे पास आने वाले एकमात्र व्यक्ति मुरली श्रीशंकर थे। उस समय अगर मैं किसी की सलाह सुनने वाला था, तो वह सिर्फ वही थे। उन्हें भी यही चोट लगी थी, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा गंभीर। आज वह लगभग नए पैर के सहारे फिर से छलांग लगा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, एक बार में सिर्फ एक स्पर्धा पर ध्यान दो। पहले 100 मीटर के लिए मैदान में उतरो, वार्म-अप करो। अगर शरीर ठीक न लगे तो वहीं रुक जाना। मेरी इस सफलता के पीछे श्रीशंकर सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। उनकी बातें लगातार मेरे मन में गूंजती रहीं।

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::: कोटस :::

'पिछली बार ऊंची कूद में कांस्य जीता था, अब डेकाथलॉन में मिला है। मुझे नहीं पता कि ऐसा करने वाले कितने खिलाड़ी होंगे। यही इसे और भी खास बनाता है।' -तेजस्विन शंकर

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नंबर गेम

-2 अलग-अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने

-4 साल पहले ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतकर हासिल की ऐतिहासिक सफलता

सामान्य प्रश्न

तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में कांसा पदक जीता?
तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में कांसा पदक जीता।
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