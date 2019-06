आखिरकार सामने आ ही गए तेजस्वी यादव, बताई गायब रहने की बड़ी वजह

लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति के साथ-साथ सोशल मीडिया से गायब हुए राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव लौट आए हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कई ट्वीट कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इतने दिनों तक कहां गायब थे, इसकी वजह भी बताई। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि वह अपना इलाज करा रहे थे।

तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा- 'दोस्तो, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान मैं इलाज से गुजर रहा था। हालांकि, राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ मीडिया के एक समूह द्वारा मुझे लेकर बनाई गई मसालेदार कहानियों को देखकर खुश हूं।'

Friends! For last few weeks I was busy undergoing treatment for my long delayed ligament & ACL injury. However, I’m amused to see political opponents as well as a section of media cooking up spicy stories.

तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा- हम उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, जो हम में एक समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के विकल्प की तलाश के तौर पर देखते हैं। मैं उन सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम यहां हैं और हमेशा आपके साथ हैं। हाल के घटनाक्रम ने मुझे एक अलग तरीके से चीजों का अध्ययन, छानबीन, विश्लेषण और मूल्यांकन करने में मदद की है।'

तेजस्वी ने एईएस से बच्चों की हुई मौत पर भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- 'एईएस के कारण सैकड़ों गरीब बच्चों की असामयिक हानि पर लगातार मेरी नजर बनी हुई थी। इस दुखद क्षण में पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से प्रभावित परिवारों का दौरा करने के लिए कहा और राजद के सांसदों को संसद में सवाल उठान के लिए कहा, जिसके बाद ही पीएम ने जवाब दिया। मेरे प्रिय बिहार, मैं यहीं हूं।'

Constantly following up the untimely loss of hundreds of poor kids due to AES. In this tragic moment asked party workers,leaders to visit affected families without getting into Photo-OP and MPs to raise it in Parliament & that’s why PM responded. My Dear Bihar!I am very much here