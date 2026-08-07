Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरकी पौड़ी से कांवड़ लेकर ऋषिकेश रवाना हुए तेजस्वी सूर्या, बोले- दुनिया की सबसे बड़ी युवा आस्था यात्रा है कांवड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

हरिद्वार। हरकी पौड़ी से कांवड़ लेकर ऋषिकेश रवाना हुए तेजस्वी सूर्या, बोले- दुनिया की सबसे बड़ी युवा आस्था यात्रा है कांवड़हरकी पौड़ी से कांवड़ लेकर ऋष

हरकी पौड़ी से कांवड़ लेकर ऋषिकेश रवाना हुए तेजस्वी सूर्या, बोले- दुनिया की सबसे बड़ी युवा आस्था यात्रा है कांवड़

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र गंगाजल भरा। इसके बाद वह कांवड़ लेकर ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के लिए रवाना हुए। उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान हर की पौड़ी क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी युवा भागीदारी वाली आस्था यात्रा है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी औपचारिक आयोजन या शुल्क के केवल श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के भाव से शामिल होते हैं।

ये भी पढ़ें:भारतीय संस्कृति और अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है कांवड़ यात्रा: तेजस्वी सूर्या

उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से होने के बावजूद कई वर्षों से उनके मन में कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा थी, जो इस सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हुई। उन्होंने कहा कि वह हरिद्वार किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि एक सामान्य शिवभक्त के रूप में कांवड़ यात्रा में सहभागी बनने आए हैं। उन्होंने देशभर के युवाओं से सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जुड़ने का आह्वान भी किया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी, रोहन सहगल, रविदेव शास्त्री, शिवम महंत आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:हरकी पौड़ी से कांवड़ लेकर ऋषिकेश रवाना हुए तेजस्वी सूर्या, बोले- दुनिया की सबसे बड़ी युवा आस्था यात्रा है कांवड़
ये भी पढ़ें:तेजस्वी सूर्या ने मां गंगा में डुबकी लगाई, कांवड़ लेकर हरिद्वार से रवाना; युवाओं से खास अपील- VIDEO
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haridwar Latest News Ganga Haridwar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।