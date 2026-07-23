पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार, विपक्ष कर रहा राजनीतिः तेजस्वी सूर्या

गाजियाबाद, गुलशन भारती। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को कहा कि पेपर लीक मुद्दे पर तीन दिन से सरकार संसद में चर्चा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। विपक्ष मुद्दे का समाधान नहीं चाहता। वह छात्रों की आड़ में केवल राजनीति कर रहा है। यह बातें उन्होंने मेरठ रोड स्थित एचआरआईटी संस्थान में सभागार के उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से कहीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने छात्रों से दिल्ली में चल रहे जेन जी प्रदर्शन पर भी चर्चा की। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनके प्रश्न और दृष्टिकोण संसद तक पहुंचाए जाएंगे।

तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले भी पेपर लीक की घटनाएं अलग-अलग राज्यों में होती रही हैं। निश्चित तौर पर यह गलत है और ऐसी घटनाओं रुकनी चाहिए। सरकार प्रश्नपत्र सुरक्षा को लेकर गंभीर है और तकनीकी सुधारों पर कार्य कर रही है। विपक्ष को संसद में चर्चा के लिए आमंत्रित किया, ताकि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं का त्वरित और स्थायी समाधान निकाला जा सके, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के बजाए केवल राजनीति कर रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार किसी मुद्दे पर बात करने को तैयार है और विपक्ष इंकार कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना रही है। छात्रों की भावनाओं व हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार छात्र हितों, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रतिबद्ध है।इस मौके पर सांसद कैप्टन बृजेश चौटा, सांसद अतुल गर्ग, भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव रोहित चहल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश, राज्य अध्यक्ष रजत चौधरी, राष्ट्रीय टीम सदस्य धनंजय शर्मा, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. अनिल अग्रवाल, प्रो-कुलाधिपति डॉ. अंजुल अग्रवाल तथा कुलपति प्रो. डीके शर्मा मौजूद रहे।