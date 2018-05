कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में आरजेडी, गोवा में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करेगी

कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में दावा करते हुए गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जाएंगे। गोवा में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सर्वाधिक 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी दल के रुप में उभरी थी। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटों पर जीत हासिल की थी।

I will meet Honourable Governor of Bihar along with MLAs as we are single largest party of Bihar.