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सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ दरबार में तेजस्वी ने नवाया शीश, की कामना

By Jitendra Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, छपरा
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सावन की पहली सोमवारी पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने सुख, शांति और विकास की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं से संवाद कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। तेजस्वी यादव ने कांवरियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की और प्रशासन के सहयोग से पर्व को शांतिपूर्ण बनाए रखने का आग्रह किया।

सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ दरबार में तेजस्वी ने नवाया शीश, की कामना
सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ दरबार में तेजस्वी ने नवाया शीश, की कामना

सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ दरबार में तेजस्वी ने नवाया शीश, की कामना सोनपुर। सावन की पहली सोमवारी के पावन अवसर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। उन्होंने राज्य में सुख-शांति, समृद्धि, सामाजिक सौहार्द, विकास और सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना की।

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श्रद्धालुओं से बातचीत

पूजा-अर्चना के बाद तेजस्वी यादव ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं, शिवभक्तों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सावन की पहली सोमवारी पर उमड़ी आस्था की भीड़ के बीच श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बाबा हरिहारनाथ की कृपा से बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे。

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सुरक्षित यात्रा की अपील

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सावन में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवरियों और शिवभक्तों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु पूरी सावधानी के साथ अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करें और पूजा-अर्चना के बाद सकुशल अपने घर लौटें। उन्होंने प्रशासन और श्रद्धालुओं से भी सहयोग व अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया ताकि पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

श्रद्धालुओं की भीड़

सावन की पहली सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। दूर-दराज के जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तेजस्वी यादव की मंदिर यात्रा के दौरान उनके समर्थकों की भी अच्छी-खासी मौजूदगी रही। उन्होंने अंत में कहा कि बाबा हरिहरनाथ की असीम कृपा सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों पर सदैव बनी रहे। कई उत्साहित युवा सेल्फी लेते भी नजर आए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेजस्वी यादव ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में क्या किया?
तेजस्वी यादव ने बाबा हरिहारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।
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Jitendra Kumar Pandey

लेखक के बारे में

Jitendra Kumar Pandey

शॉर्ट बायो: जितेंद्र कुमार पांडेय पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के छपरा जिला ब्यूरो टीम से जुड़कर शिक्षा, कृषि बीट में रिपोर्टिंग करते हैं। नियमित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
जितेंद्र ने सारण जिले के दाउदपुर से 2008 में रिपोर्टिंग की शुरुआत की। 2015 में छपरा जिला मुख्यालय में हिन्दुस्तान की ब्यूरो टीम का हिस्सा बने। प्रिंट के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।


कॅरियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अपने कॅरियर की शुरुआत 2008 में हिन्दुस्तान अखबार से की। यहां प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में जिला मुख्यालय में प्रिंट और डिजिटल में कदम रखा।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएमसी मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट हैं। राष्ट्रीय स्तर की चार पांच खबरें एक्सक्लूसिव के तौर पर ब्रेक किया। इसके बाद राष्ट्रीय चैनलों ने भी उस खबर को उठाया।


विशेषज्ञता
खबरों में तथ्य उद्भेदन
एक्सक्लूसिव, शिक्षा

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