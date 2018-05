कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में आरजेडी, गोवा-मणिपुर में कांग्रेस ने किया सरकार बनाने का दावा पेश

कर्नाटक की तर्ज पर बिहार, गोवा और मणिपुर के सबसे बड़े दलों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी और कांग्रेस ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके अलावा कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पत्र सौंपकर सदन में बहुमत साबित करने का न्योता देने की मांग की।

बिहार: तेजस्‍वी ने राज्‍यपाल से मिल पेश किया सरकार बनाने का दावा

बिहार: राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमने राज्यपाल को 111 विधायको का समर्थन पत्र सौंपा है। अगर महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा तो वे सदन में बहुमत साबित कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ के सहयोगी विधायक पलटू राम नही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि बिहार में राज्यपाल के निर्णय का इंतजार करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे।

RJD and other alliance parties-Congress and CPI(ML) hand over letters to Governor Satyapal Malik stating that RJD is the single largest party hence should be invited to form Government pic.twitter.com/NdTSuvBsB0

गोवा: कांग्रेस के गोवा प्रभारी चेल्ला कुमार के साथ 13 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग की- 'राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दें। जरूरत पड़ी तो राजभवन में विधायकों की परेड भी कराएंगे।'

Goa: 13 Congress MLAs at Raj Bhavan, hand over memorandum to Governor Mridula Sinha saying Congress is the single largest party in the state pic.twitter.com/WCJ2DilCFN

मणिपुर: पिछले साल मणिपुर के चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। विधानसभा की कुल 60 सीटों में से कांग्रेस को 28, भाजपा को 21 सीटें मिलीं। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया। बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 10 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। उसे 4 नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), 4 नेशनल पीपुल्स पार्टी, 1 लोक जनशक्ति पार्टी, 1 टीएमसी और 1 कांग्रेस विधायक ने सपोर्ट किया।

Let us wait till 4 pm tomorrow. What is the outcome on the floor of the Karnataka assembly. The Manipur Governor Jagdish Mukhi said that he will look into the matter. I hope he will do justice: Okram Ibobi Singh, Congress & Former CM of Manipur. pic.twitter.com/ztOQDowV2K