तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को कहा 'फेक ओबीसी’, भाजपा ने किया पलटवार

भाजपा ने राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व पर वंशवाद को बढ़ावा देने और व्यक्तिगत "आनंद" के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा का यह आरोप तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद आया है जिसमें तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर सवाल उठाया था।

तेजस्वी के बयान पर भड़के भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 'सलाह' पर 'अहंकारी, बेतुके और बचकाने' ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं।

भूपेंद्र यादव बिहार में भाजपा प्रभारी भी हैं। भूपेंद्र ने तेजस्वी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर ट्वीट कर कहा था कि नरेंद्र मोदी फेक ओबीसी हैं। और उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए कुछ नहीं किया।

Yes @narendramodi Ji is a fake OBC. He became OBC when he was 55 years old. OBCs don’t accept him as OBC as he hasn’t done anything for them. He hate OBCs and believe in “Varana System” https://t.co/YuofUoQHmR