स्थापना डीपीओ पर कार्रवाई करने की मांग
बिहारशरीफ में तेजस्वी फैंस एशोसिएशन की सचिव गायत्री देवी ने जिला शिक्षा विभाग के पूर्व डीपीओ पर अनुशासनिक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और सामाजिक व्यक्तियों द्वारा की गई पूर्व की शिकायतों का भी हवाला दिया।
बिहारशरीफ, निज संवाददाता। तेजस्वी फैंस एशोसिएशन की सचिव गायत्री देवी ने जिला शिक्षा विभाग में तैनात स्थापना के पूर्व डीपीओ पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि सामाजिक व्यक्तियों द्वारा पहले भी उनके विरुद्ध शिकायत पत्र दायर होते रहे हैं। साथ ही उनपर हो रही कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया है।
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