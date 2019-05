हार के बाद तेजस्वी को मिला तेज प्रताप का साथ, कहा- जिन्हें दिक्कत है वो पार्टी छोड़े, मैं हमेशा साथ रहूंगा

लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव (तेज प्रताप यादव) का साथ मिला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी नेतृत्व को लेकर बयान दिया और कहा कि अगर किसी को तेजस्वी की लीडरशिप से दिक्कत है तो वह पार्टी छोड़ सकते हैं। चाहे वो महागठबंधन हो या राष्ट्रीय जनता दल दोनों में लागू है। मैं हमेशा तेजस्वी के साथ खड़ा रहूंगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।

Tej Pratap Yadav, RJD: Those who don't like Tejashwi's leadership can leave, be it mahagathbandhan or RJD, I will always stand by Tejashwi. pic.twitter.com/gvGsRRKzmj