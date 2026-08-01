केराकत के नायब तहसीलदार पर रेप का केस
जौनपुर के नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ दुष्कर्म और मानसिक एवं शारीरिक शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि विवेक की प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी ने आत्महत्या की। विवेक वर्तमान में केराकत में तैनात हैं।
जौनपुर, संवाददाता। केराकत के नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ मीरगंज थाने में दुष्कर्म करने, मानसिक और शारीरिक शोषण करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि विवेक श्रीवास्तव की वजह से ही पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी जान पहचान विवेक श्रीवास्तव निवासी गोरा बारिक अमहट, कोतवाली नगर, जिला सुल्तानपुर से थी। विवेक राजस्व विभाग में कर्मचारी पहले से थे। उनकी मछलीशहर तैनाती थी तो घर आना जाना था। इसी दौरान बेटी से भी जान पहचान हो गई।
इसी बीच बेटी को शादी का झांसा देकर विवेक ने अपने नियंत्रण में कर लिया और शरीरिक, मानसिक शोषण करने लगे। आरोपी है कि विवेक ने बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया और मछलीशहर में दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान आरोपी विवेक ने शारीरिक संबंध बनाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। मां ने तहरीर में बताया कि पीड़िता बेटी ये सारी बातें बताती थी। विवेक की वर्तमान में तैनाती नायब तहसीलदार केराकत के पद पर है। आरोप है कि प्रताड़ना के कारण ही नौ मार्च को बेटी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, तहरीर के आधार पर गुरुवार की रात में विवेक श्रीवास्तव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्जकर लिया गया।
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