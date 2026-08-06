तरुण तेजपाल पैकेज:::तरुण तेजपाल केस की टाइमलाइन
23 नवंबर, 2013: एक महिला पत्रकार ने तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें
नई दिल्ली। नवंबर 2013: एक महिला जूनियर सहयोगी ने आरोप लगाया कि तेजपाल ने गोवा के एक लग्जरी होटल में लिफ्ट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया, जहां 'तहलका' अपना सालाना 'थिंकफेस्ट' इवेंट आयोजित कर रहा था।
घटना की शुरुआत
पीड़िता ने घटना के बारे में 'तहलका' की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी। बाद में यह ईमेल जांच का मुख्य आधार बना।
तेजपाल का पद छोड़ना
20 नवंबर 2013: तेजपाल ने छह महीने के लिए 'तहलका' के एडिटर-इन-चीफ का पद छोड़ दिया। उन्होंने एक ईमेल में अपने व्यवहार को अनुचित घटना बताया।
एफआईआर और गिरफ्तारी
22 नवंबर 2013: गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2012 के निर्भया मामले के बाद संशोधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत तेजपाल पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के आरोप लगाए गए।
30 नवंबर 2013: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद तेजपाल ने गोवा क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया। तेजपाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चार्जशीट और ट्रायल
फरवरी 2014: गोवा पुलिस ने गवाहों के बयानों, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और फोरेंसिक सामग्री के आधार पर अदालत में 2800 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
1 जुलाई 2014: सात महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और उनकी रिहाई पर शर्तें लगाईं।
सितंबर 2017: आरोप तय होने के बाद गोवा के मापुसा में एडिशनल सेशंस कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। तेजपाल ने खुद को बेगुनाह बताया।
2019-2021: अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, पुलिस अधिकारियों, होटल स्टाफ और फोरेंसिक विशेषज्ञों सहित 71 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने चार गवाहों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज, टेक्स्ट मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया।
ट्रायल कोर्ट का फैसला
21 मई, 2021: ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा। शिकायतकर्ता के व्यवहार के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर महिला अधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले की काफी आलोचना की।
सरकार की अपील
मई 2021: गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तेजपाल के बरी होने के फैसले को चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का गलत मूल्यांकन किया, यौन उत्पीड़न से बचे लोगों के व्यवहार के बारे में रूढ़िवादी सोच पर भरोसा किया और स्थापित कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया।
हाई कोर्ट की सुनवाई
2021-2026: हाई कोर्ट ने कई सुनवाइयों में गोवा सरकार और तेजपाल की कानूनी टीम की विस्तृत दलीलें सुनीं। राज्य सरकार का तर्क था कि बरी करने का फैसला गलत निष्कर्षों पर आधारित था, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का सही मूल्यांकन किया था।
फैसला
30 जुलाई, 2026: जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
6 अगस्त, 2026: हाई कोर्ट ने 2013 की घटनाओं से जुड़े रेप और अन्य अपराधों के लिए तेजपाल को दोषी ठहराया और 2021 में बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। तेजपाल ने कहा कि वह इस दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
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