Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जुड़ाही गांव के लापता दोनों किशोर सुरक्षित मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली में संबंधी के पास ठहरेक्ति का फोन आया। उसने दोनों बच्चों के ट्रेन में होने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने बच्चों को अपने संरक्षण में रखने या जीआरपी को सौंपने का आग्रह किया। संबंधित व्यक्ति ने...

जुड़ाही गांव के लापता दोनों किशोर सुरक्षित मिले

नई दिल्ली में संबंधी के पास ठहरे अंबा, संवाद सूत्र। रिसियप थाना क्षेत्र के जुड़ाही गांव से गुरुवार की शाम से लापता दोनों किशोर सुरक्षित मिल गए हैं।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: अंबा बाजार से दो किशोर लापता, परिजन परेशान

किशोरों की खोज

दोनों किशोर नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक संबंधी के घर पर ठहरे हुए हैं। किशोरों के मिलने की सूचना के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। जुड़ाही गांव निवासी नवलेश सिंह का 14 वर्षीय पुत्र लव कुमार और शैलेश सिंह का 13 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार गुरुवार शाम से लापता थे।

पुलिस की जानकारी

लव के पिता नवलेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का फोन आया। उसने दोनों बच्चों के ट्रेन में होने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने बच्चों को अपने संरक्षण में रखने या जीआरपी को सौंपने का आग्रह किया। संबंधित व्यक्ति ने दोनों किशोरों को अपने पास रखा और बाद में नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद उनके एक संबंधी को सौंप दिया। फिलहाल दोनों किशोर सुरक्षित हैं और संबंधी के घर पर रह रहे हैं। नवलेश सिंह उन्हें लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के घर लौटने के बाद ही यह पता चलेगा कि वे कहां जा रहे थे और किन परिस्थितियों में घर से निकले थे। पुलिस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

अवश्यक प्रश्न

कौन से किशोर लापता थे?
जुड़ाही गांव निवासी 14 वर्षीय लव कुमार और 13 वर्षीय सुमित कुमार लापता थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aurangabad News Aurangabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।