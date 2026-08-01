जुड़ाही गांव के लापता दोनों किशोर सुरक्षित मिले

दोनों किशोर नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक संबंधी के घर पर ठहरे हुए हैं। किशोरों के मिलने की सूचना के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। जुड़ाही गांव निवासी नवलेश सिंह का 14 वर्षीय पुत्र लव कुमार और शैलेश सिंह का 13 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार गुरुवार शाम से लापता थे।

पुलिस की जानकारी

लव के पिता नवलेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का फोन आया। उसने दोनों बच्चों के ट्रेन में होने की जानकारी दी। इस पर उन्होंने बच्चों को अपने संरक्षण में रखने या जीआरपी को सौंपने का आग्रह किया। संबंधित व्यक्ति ने दोनों किशोरों को अपने पास रखा और बाद में नई दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद उनके एक संबंधी को सौंप दिया। फिलहाल दोनों किशोर सुरक्षित हैं और संबंधी के घर पर रह रहे हैं। नवलेश सिंह उन्हें लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के घर लौटने के बाद ही यह पता चलेगा कि वे कहां जा रहे थे और किन परिस्थितियों में घर से निकले थे। पुलिस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।