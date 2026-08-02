घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, 16वें दिन रिपोर्ट
हमीरपुर। जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। 16 दिन बाद पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
हमीरपुर। जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के 16 दिन बाद पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए हैं। पीड़िता के भाई ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 17 जुलाई की शाम करीब सात बजे गांव का ही पड़ोसी शिव सिंह घर में घुस आया और उसकी 16 वर्षीय बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता के भाई की तहरीर पर संबंधित धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी。
दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट
पिता-पुत्र के खिलाफ दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट
हमीरपुर। जलालपुर थानाक्षेत्र के बिलगांव गांव में दलित युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बिलगांव निवासी अनिल अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मकान निर्माण के लिए शटरिंग लेने जा रहा था। रास्ते में गांव के ही धनीराम और उसके पुत्र चंद्रपाल केवट ने उसे रोक लिया और जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में उसे चोटें भी आईं। थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पिता-पुत्र मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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