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नाबालिग ने कार से आठ वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हैदराबाद में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने कार से आठ वाहनों में टक्कर मारकर 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत का कारण बना। हादसा रविवार सुबह मधुरानगर थाने में हुआ। नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग ने कार से आठ वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

हैदराबाद, एजेंसी। हैदराबाद में 17 वर्षीय नाबालिग ने कार से आठ वाहनों में टक्कर मार दी, जिसमें 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रविवार सुबह मधुरानगर थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। कार में नाबालिग के साथ एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। कार ने पहले एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी और इसके बाद सात अन्य वाहनों से जा भिड़ी। दोपहिया पर बैठे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में कुल सात अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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