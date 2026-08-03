जीआरपी की नजर बचाकर भागी युवती, ई-रिक्शा समेत दो पकड़े गए

जीआरपी की नजर बचाकर भागी युवती, ई-रिक्शा समेत दो पकड़े गए
मप्र के सिंगरौली जिले की रहने वाली है युवती, जा रही थी लखनऊ मप्र के सिंगरौली जिले की 18 वर्षीया युवती को इंस्टाग्राम पर एक लड़के से बातचीत करने से प
मानिकपुर, संवाददाता। मप्र के सिंगरौली जिले की 18 वर्षीया युवती को इंस्टाग्राम पर एक लड़के से बातचीत करने से पिता ने रोका तो वह नाराज होकर घर से चली आई। युवती ट्रेन से लखनऊ जाते समय जंक्शन स्टेशन में उतर गई। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मानिकपुर स्टेशन में शंका के आधार पर जीआरपी ने युवती को रोक लिया। लेकिन युवती पुलिस की नजर बचाकर वहां से खिसक गई। सोमवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे ई-रिक्शा में बैठकर युवती स्टेशन से झरी फाटक के रास्ते बासा पहाड़ रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी रास्ते में पीआरवी 112 की टीम ने शक के आधार पर ई-रिक्शा को रोकवाया।
इसी बीच ई-रिक्शा में बैठे दो युवक कूदकर भाग निकले। टीम ने ई-रिक्शा चालक व एक अन्य लड़के को पकड़ लिया और थाने ले आए। एसपी के मुताबिक युवती ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह घर से नाराज होकर लखनऊ जा रही थी। उसके साथ किसी ने भी कोई गलत हरकत नही की। युवती मिली जानकारी के अनुसार परिजनों को अवगत कराया है। परिजन सिंगरौली से मानिकपुर आ रहे है। ई-रिक्शा चालक व एक अन्य युवक से पूछताछ कर भागे हुए दो युवकों की तलाश की जा रही है।
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