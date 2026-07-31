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स्कूटी सवार किशोरी की पेट्रोलपंप पर मुड़ते ही कार की टक्कर से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर एक किशोरी, जो स्कूटी में पेट्रोल भराने जा रही थी, तेज रफ्तार कार की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतका की पहचान 16 वर्षीय अनु के रूप में हुई। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

स्कूटी सवार किशोरी की पेट्रोलपंप पर मुड़ते ही कार की टक्कर से मौत
स्कूटी सवार किशोरी की पेट्रोलपंप पर मुड़ते ही कार की टक्कर से मौत

घर से स्कूटी में पेट्रोल भराने जा रही किशोरी की पंप पर मुड़ते ही तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। घटना के बाद चालक कुछ दूरी पर अपनी कार लॉक कर भाग निकला। घटना की जानकारी पर परिजन ट्रामा सेंटर पहुंचे तो शव देखते ही बिलख पड़े। पुलिस ने स्कूटी और कार कब्जे में ले लिया। लालगंज कोतवाली के पयागीपुर निवासी विमलेश वर्मा बाहर रहता है। उसकी तीन बेटियों में बड़ी 16 वर्षीय अनु शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर रायपुर तियाईं में स्थित पंप पर पेट्रोल भराने जा रही थी। वह हाईवे पर दाहिनी ओर स्थित पंप पर मुड़ रही थी, तभी लालगंज से रायबरेली की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।

इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ दूर आगे कार हाईवे पर ही लॉक कर उसका चालक भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे लालगंज ट्रामा सेंटर भेजा लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर परिजन पहुंचे और शव देखकर दहाड़ें मारकर रोने लगे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अनु रानीगंज कैथौला स्थित एक कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा थी। हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी कार की चपेट में आने से घायल हुआ था। हालांकि वह मौके से चला गया।

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