स्कूटी सवार किशोरी की पेट्रोलपंप पर मुड़ते ही कार की टक्कर से मौत

घर से स्कूटी में पेट्रोल भराने जा रही किशोरी की पंप पर मुड़ते ही तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। घटना के बाद चालक कुछ दूरी पर अपनी कार लॉक कर भाग निकला। घटना की जानकारी पर परिजन ट्रामा सेंटर पहुंचे तो शव देखते ही बिलख पड़े। पुलिस ने स्कूटी और कार कब्जे में ले लिया। लालगंज कोतवाली के पयागीपुर निवासी विमलेश वर्मा बाहर रहता है। उसकी तीन बेटियों में बड़ी 16 वर्षीय अनु शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर रायपुर तियाईं में स्थित पंप पर पेट्रोल भराने जा रही थी। वह हाईवे पर दाहिनी ओर स्थित पंप पर मुड़ रही थी, तभी लालगंज से रायबरेली की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।