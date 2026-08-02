माता ने छीन ली मोबाइल तो 10 वीं की छात्रा ने लगा ली फांसी

श्रावस्ती,संवाददाता। लगातार मोबाइल देखने के कारण नाराज मां ने 10 वीं की छात्रा से मोबाइल छीन कर पिता को दे दी। इससे नाराज किशोरी ने घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरसिया थाने के बेचईपुरवा निवासी मीरा देवी (16 वर्ष) पुत्री अमरेश बहादुर यादव का शव रविवार को फांसी पर लटका मिला। परिजनों के अनुसार मोबाइल फोन को लेकर किशोरी और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई थी। मां ने मीरा का मोबाइल लेकर उसके पिता को दे दिया था। इसी बात से नाराज होकर मीरा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि घर के कमरे में लगे कैमरे को भी बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे में दुपट्टे का फंदा लगाकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।