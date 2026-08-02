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माता ने छीन ली मोबाइल तो 10 वीं की छात्रा ने लगा ली फांसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती, संवाददाता। मां के नाराजगी के कारण 10 वीं की छात्रा मीरा देवी ने मोबाइल छीनने पर आत्महत्या कर ली। 16 वर्षीय मीरा ने घर के कमरे में फांसी लगाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है और मामले की जांच जारी है।

माता ने छीन ली मोबाइल तो 10 वीं की छात्रा ने लगा ली फांसी

श्रावस्ती,संवाददाता। लगातार मोबाइल देखने के कारण नाराज मां ने 10 वीं की छात्रा से मोबाइल छीन कर पिता को दे दी। इससे नाराज किशोरी ने घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरसिया थाने के बेचईपुरवा निवासी मीरा देवी (16 वर्ष) पुत्री अमरेश बहादुर यादव का शव रविवार को फांसी पर लटका मिला। परिजनों के अनुसार मोबाइल फोन को लेकर किशोरी और उसकी मां के बीच कहासुनी हुई थी। मां ने मीरा का मोबाइल लेकर उसके पिता को दे दिया था। इसी बात से नाराज होकर मीरा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि घर के कमरे में लगे कैमरे को भी बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे में दुपट्टे का फंदा लगाकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया।

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घटना का विवरण

मां ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे और घर में कोई मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद जब परिजन लौटे तो घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर चौकी प्रभारी आदर्श कुमार मौर्य, थाना प्रभारी सौरभ कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भिनगा भारत पासवान तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए।

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पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिनगा भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नोत्तर

किशोरी का नाम क्या था?
किशोरी का नाम मीरा देवी था।
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