कल्याणपुर में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी
कानपुर के कल्याणपुर में 10वीं के छात्र ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। छात्र स्कूल का काम पूरा नहीं कर पाने के कारण तनाव में था। परिजन ने परीक्षा के तनाव को कारण बताया। छात्र को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
कानपुर। कल्याणपुर में 10वीं के छात्र ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं, परिजन ने परीक्षा को लेकर छात्र के तनाव में होने की आशंका जताई। मूलरूप से हरियाणा के रोहतक निवासी सचिन राठी एक प्राइवेट कंपनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत हैं। सचिन ने बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा रेयांश शहर के एक चर्चित स्कूल में 10वीं का छात्र था। शनिवार को बेटे ने स्कूल का काम पूरा न होने की बात कहकर स्कूल नहीं गया। इसके बाद वह ड्यूटी चले गए। दोपहर में बेटा पढ़ाई करने की बात कहकर ऊपर कमरे में चला गया।
शाम को पत्नी रीना बेटे को बुलाने गई तो वह फंदे से लटक रहा था। तत्काल रीना ने बेटे को फंदे से उतारा और उसे निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल की। इस दौरान परिजन ने परीक्षा को लेकर छात्र के तनाव में होने की आशंका जताई। कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, छात्र ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या की है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें