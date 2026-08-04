पुलिस ने रेप के आरोपी को भेजा जेल
शीशगढ़ में एक किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग करने के मामले में आरोपी रमेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। किशोरी के परिवार ने समाज में बदनामी से बचने के लिए उसका रिश्ता तय किया था, लेकिन आरोपी ने उनकी अश्लील फोटो भेजकर धमकी दी।
शीशगढ़, संवाददाता। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने तथा शादी तय होने पर आपत्तिजनक सामग्री भेजकर रिश्ता तुड़वाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।थाना शीशगढ़ क्षेत्र के गांव निवासी की तहरीर पर पुलिस ने गिरधरपुर निवासी रमेश (22) के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि युवक ने किशोरी को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली।
बाद में इन्हीं फोटो और वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करता रहा।पीड़ित परिवार ने समाज में बदनामी के डर से किशोरी का रिश्ता उत्तराखंड में तय किया लेकिन आरोपी ने मंगेतर के इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे रिश्ता टूट गया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित परिवार को भी फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर शीशगढ़ पुलिस ने आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया।
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