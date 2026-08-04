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पूजा दौरान सांप के डसने से किशोर की बिगड़ी हालत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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मोहान के धीरखेड़ा गांव में 17 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा को सोमवार सुबह पूजा करते समय सांप ने पैर में डस लिया। परिवार ने तुरंत उसे हसनगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सौरभ की स्थिति अब खतरे से बाहर है।

पूजा दौरान सांप के डसने से किशोर की बिगड़ी हालत

मोहान। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के धीरखेड़ा गांव के रहने वाले 17 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा पुत्र शिव कुमार को सोमवार सुबह घर में पूजा करते समय सांप ने पैर में डस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे तत्काल हसनगंज सीएचसी ले गए। यहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. नितिन कुमार ने बताया कि किशोर की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

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