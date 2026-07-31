भूमि विवाद में किया किशोरी की हत्या का प्रयास
देवीगंज बाजार में एक किशोरी पर भूमि विवाद के कारण पड़ोसियों ने हमला किया। धारदार हथियार से हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। पीड़िता अनाथ और नाबालिग है।
देवीगंज बाजार निवासी एक किशोरी की भूमि विवाद के चलते पड़ोसियों ने हत्या का प्रयास किया। धारदार हथियार से किए गए हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। मामले की शिकायत पर हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देवीगंज निवासी निशा पुत्र स्व. सुरेश कुमार ने बताया कि वह अनाथ और नाबालिग है। पीड़िता के मुताबिक, पड़ोसियों से उसकी पुरानी जमीनी रंजिश है। इसे लेकर वह आए दिन गाली-गलौज करते हैं। 29 जुलाई की शाम पीड़ित किशोरी मोबाइल खरीदने जा रही थी। विपक्षी कमला पटेल, उसकी पत्नी, इनके परिवार के उमेश पटेल, उसके पिता मंशाराम एवं पत्नी संगीता ने रास्ते में घेर लिया तथा गाली देते हुए लाठी-डंडे से पिटाई शुरू कर दी।
किशोरी का कहना है कि आरोपी कमला पटेल ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे सिर फट गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया और किशोरी को अस्पताल भेजवाया। गुरुवार को थाने जाकर उसने पुलिस को तहरीर दी। इस संबंध में डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि हत्या की कोशिश, एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कराई जाएगी।
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