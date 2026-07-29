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बाल सुधार गृह में बंद किशोर से मारपीट, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा के बाल सुधार गृह में एक किशोर के साथ अन्य बाल अपचारियों ने बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान टीवी के आवाज को तेज किया गया ताकि शोर से किसी को पता न चले। किशोर को चोटें आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है।

बाल सुधार गृह में बंद किशोर से मारपीट, भर्ती

इटावा। बाल सुधार गृह में बंद एक किशोर के साथ बैरक में टीवी की आवाज तेज करके दूसरे बाल अपचारियों ने जमकर मारपीट की । जानकारी पर कर्मचारियों ने उसको छुड़ाकर अस्ताल में भर्ती कराया। कानपुर बाल सुधार गृह से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को यहां जिला बाल सुधार गृह में शिफ्ट किया गया था। बुधवार देर शाम साठ आठ बाल अपचारियों ने बैरक में लगे टीवी की आवाज तेज करके किशोर के साथ लात घूंसों से जमकर मारपीट की। आवाजें सुनकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसको चंगुल से छुड़ाया। पिटाई से काफी चोटें आने के कारण उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।

बाल सुधार गृह के अधीक्षक श्याम प्रकाश दीक्षित ने बताया कि एक किशोर के साथ कुछ बाल अपचारी मारपीट कर रहे थे। कर्मचारियों ने उसको छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।

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