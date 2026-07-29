बाल सुधार गृह में बंद किशोर से मारपीट, भर्ती
इटावा के बाल सुधार गृह में एक किशोर के साथ अन्य बाल अपचारियों ने बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान टीवी के आवाज को तेज किया गया ताकि शोर से किसी को पता न चले। किशोर को चोटें आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है।
इटावा। बाल सुधार गृह में बंद एक किशोर के साथ बैरक में टीवी की आवाज तेज करके दूसरे बाल अपचारियों ने जमकर मारपीट की । जानकारी पर कर्मचारियों ने उसको छुड़ाकर अस्ताल में भर्ती कराया। कानपुर बाल सुधार गृह से दुष्कर्म के आरोपी किशोर को यहां जिला बाल सुधार गृह में शिफ्ट किया गया था। बुधवार देर शाम साठ आठ बाल अपचारियों ने बैरक में लगे टीवी की आवाज तेज करके किशोर के साथ लात घूंसों से जमकर मारपीट की। आवाजें सुनकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसको चंगुल से छुड़ाया। पिटाई से काफी चोटें आने के कारण उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।
बाल सुधार गृह के अधीक्षक श्याम प्रकाश दीक्षित ने बताया कि एक किशोर के साथ कुछ बाल अपचारी मारपीट कर रहे थे। कर्मचारियों ने उसको छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें