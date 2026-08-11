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किशोरी को मारपीट कर घायल किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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लखीसराय में चानन प्रखंड के बन्नूबगीचा गांव में किशोरी अंजनी कुमारी के साथ मामूली विवाद के चलते स्थानीय निवासी पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। किशोरी को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उसने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

किशोरी को मारपीट कर घायल किया

लखीसराय, हिप्र। चानन प्रखंड के बन्नूबगीचा गांव में सोमवार को मामूली विवाद में किशोरी को मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहचान स्थानीय निवासी बच्चू यादव की 17 वर्षीय पुत्र अंजनी कुमारी के रूप में हुई। पीड़िता ने मारपीट का आरोप स्थानीय पड़ोसी ग्रामीण पर लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही।

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