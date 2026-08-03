Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशोरी ने लगाया सामुहिक दुष्कर्म का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
Follow us on Google News
share

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म चौकी पुलिस से जांच करा कार्रवाई की मांग

किशोरी ने लगाया सामुहिक दुष्कर्म का आरोप

जैतपुर, संवाददाता। किशोरी ने युवक पर शादी के नाम पर दुष्कर्म करने और बाद में दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए चौकी पुलिस को तहरीर देकर जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। चौकी प्रभारी का कहना है कि चौकी में इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है। चौकी पुलिस का दी तहरीर में किशोरी ने बताया कि एक महिला ने एक साल पूर्व उसकी शादी की बात कराते हुए युवक से मुलाकात कराई बाद में युवक ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में महिला ने 31 जुलाई को शादी के लिए महानगर भागने की बात कहकर बुलाया वह जब घर से गई तो युवक उसे सूनसान स्थान पर ले गया जहां उसके दोस्तों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

किशोरी ने बताया कि सूचना डायल 112 को भी दी गई। चौकी प्रभारी मलखान सिंह का कहना है कि इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिली तो जांच करा कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Jaitpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।