किशोरी ने लगाया सामुहिक दुष्कर्म का आरोप
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म चौकी पुलिस से जांच करा कार्रवाई की मांग
जैतपुर, संवाददाता। किशोरी ने युवक पर शादी के नाम पर दुष्कर्म करने और बाद में दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए चौकी पुलिस को तहरीर देकर जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। चौकी प्रभारी का कहना है कि चौकी में इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है। चौकी पुलिस का दी तहरीर में किशोरी ने बताया कि एक महिला ने एक साल पूर्व उसकी शादी की बात कराते हुए युवक से मुलाकात कराई बाद में युवक ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बाद में महिला ने 31 जुलाई को शादी के लिए महानगर भागने की बात कहकर बुलाया वह जब घर से गई तो युवक उसे सूनसान स्थान पर ले गया जहां उसके दोस्तों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
किशोरी ने बताया कि सूचना डायल 112 को भी दी गई। चौकी प्रभारी मलखान सिंह का कहना है कि इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिली तो जांच करा कार्रवाई की जाएगी।
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