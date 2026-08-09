प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, गर्भवती हुई किशोरी
पूरनपुर में एक पड़ोसी युवक ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी सिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पूरनपुर। पड़ोसी युवक ने किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे किशोरी गर्भवती हो गई। जानकारी लगने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना हजारा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को पड़ोस में रहने वाले सिंटू ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। उसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इससे किशोरी गर्भवती हो गई। जब इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने गांव के सिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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