किशोरी नकदी, जेवर लेकर प्रेमी के साथ फरार
मानिकपुर के एक गांव में 16 वर्षीय बेटी अपने पिता के 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर चली गई। आरोप है कि वह नवाबगंज इलाके के एक युवक द्वारा भगा ली गई। पिता ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
मानिकपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने पुलिस को तहरीर दी। उसकी 16 वर्षीय बेटी दो अगस्त को दोपहर तीन बजे उसकी पत्नी और बड़ी बेटी की शादी के लिए खरीदकर रखे गए करीब 10 लाख रुपये के सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेटकर चली गई। आरोप है कि उसकी बेटी को नवाबगंज थाना क्षेत्र के बादू का पुरवा बरियावां गांव निवासी युवक भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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