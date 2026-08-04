मां की डांट से नाराज युवती ने किया घर में रखी दवाई का सेवन, हालत बिगड़ी
डिडौली क्षेत्र के एक गांव में, 17 वर्षीय युवती ने मां की डांट से नाराज होकर दवाई का अधिक सेवन कर लिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन ने अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जबकि युवती की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
जोया। डिडौली क्षेत्र के एक गांव में मां की डांट से नाराज होकर 17 वर्षीय युवती ने घर में रखी दवाई का अधिक सेवन कर लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बीच युवती की हालत गंभीर बनी है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को युवती का अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस पर मां ने उसे डांट दिया। मां की डांट से क्षुब्ध होकर युवती ने एकाएक ही यह कदम उठाया। दवाई के अधिक सेवन से युवती की तबियत बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल एक निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
परिजनों ने इस मामले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कानूनी कार्यवाही होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें