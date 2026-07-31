मां की डांट से नाराज नाबालिग ने खाई जहर
मेदिनीनगर के सरगड़ा गांव में एक नाबालिग युवती ने शुक्रवार की सुबह मां की डांट से नाराज होकर कीटनाशक पी लिया। परिवार ने उसे तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। युवती की मां ने बताया कि ये घटना उनके छोटे बेटे के खाने को लेकर विवाद के दौरान हुई।
मेदिनीनगर/हुसैनाबाद। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सरगड़ा गांव निवासी एक नाबालिग युवती ने शुक्रवार की सुबह मां की डांट से नाराज होकर घर में रखा कीटनाशक अधिक मात्रा में खा ली। घटना के बाद परिजनों ने उसे तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया। करीब दो घंटे तक प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच) रेफर कर दिया। यहां युवती का इलाज जारी है। ऑन ड्यूटी स्वास्थ्यकर्मियों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। युवती की मां ने बताया कि उनके तीन बेटियां और एक छोटा बेटा है। इलाजरत सबसे बड़ी बेटी है।
शुक्रवार की सुबह छोटे बेटे को खाना देने के दौरान युवती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान उन्होंने बेटी को डांट दिया और दूसरे काम में लग गईं। इससे नाराज होकर युवती घर में रखा कीटनाशक खा ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे ।
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