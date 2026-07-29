रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में किशोरी ने फांसी लगाकर जान दी
रुद्रपुर में 17 वर्षीय किशोरी सोना गुप्ता ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ईसीजी के दौरान सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसे परिजनों ने पुलिस को सौंपा है। मामले की जांच आगे जारी है।
रुद्रपुर, संवाददाता। अज्ञात कारणों के चलते एक किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ईसीजी के दौरान चिकित्सक को मृतका के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसे परिजनों ने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय सोना गुप्ता पुत्री नवीन गुप्ता निवासी शिवनगर ट्रांजिंट कैंप ने मंगलवार की रात करीब पौने दस बजे अपने कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। परिजन उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं जांच के दौरान ईसीजी करने के दौरान डॉक्टर को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट मिला। इसे उन्होंने परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने सुसाइड नोट पुलिस को सौंप दिया है। मौके पर पहुंचे एसआई महेश कांडपाल ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर और परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं किशोरी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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