प्रेमजाल में फंसाकर छात्रा को भगाने का आरोपी गिरफ्तार
प्रयागराज के करेली क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा को सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों में फंसकर भगाने और दुराचार के आरोप में आरोपी शैल्विन फ्रांसिस को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने छात्रा को इंदौर ले जाने से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
प्रयागराज, संवाददाता। करेली क्षेत्र की 17 वर्षीय छात्रा को सोशल मीडिया के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर भगाने और दुराचार के आरोपी को सिविल लाइंस पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी शैल्विन फ्रांसिस मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है और इंदौर के एक गैस एजेंसी में काम करता था।पुलिस के मुताबिक, नीट की तैयारी कर रही छात्रा 16 जुलाई को सिविल लाइंस स्थित कोचिंग के लिए घर से निकली तो रास्ते से लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर छात्रा को बरामद कर लिया गया।
पूछताछ में पता चला कि छात्रा की सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के माध्यम से शैल्विन फ्रांसिस से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत के बाद आरोपी शहर आया और छात्रा को अपने साथ इंदौर ले गया। प्रभारी निरीक्षक रामाश्रय यादव ने बताया कि आरोपी को रेलवे अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें